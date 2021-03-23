Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк поділилась із прихильниками думками стосовно зовнішності. Вона зізналась, що часто чула критику у свій бік, що не дуже приємно. Однак нотаріусиню це не зачіпає.

Дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк часто спілкується з прихильниками та ділиться думками з різних питань. Цього разу вона розповіла про свою зовнішність.

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Христина Горняк про критику зовнішності

Дружина шоумена зазначила, що в нашому суспільстві часто звучать питання: "Що він в ній знайшов?". Ймовірно, що таку реакцію нотаріусиня часто отримувала після оголошення про стосунки з Володимиром Остапчуком. Також люди часто критикували її зовнішність.

"Подивися на свій ніс, ще й худа, раніше було куди краще". Все це я чула протягом року, і хочу сказати – не дуже приємно, але і не особливо зачіпає,

– зізналась Христина.

Горняк наголосила, що для неї було б найгірше не полюбити свою оригінальну форму носа та не прийняти свою фігуру, а порівнювати її з іншими. Дружина Остапчука переконана, що критика для неї – заклик стати ще успішнішим і впевненим у собі.

"Зовнішність це дуже індивідуальний критерій, погодьтеся, що одна і та сама дівчина або чоловік будуть для кожного абсолютно різного ступеня краси або навпаки? А також зовнішність партнера після довгого спільного життя замилюється, а залишаються глибші й важливі риси на першому місці. Це щось всередині, що вабить людину. Може світло від посмішки, а може запах, може глибина погляду..." – поділилась дівчина. ⠀

Наприкінці Христина Горняк підсумувала, що зовнішність важлива, але не перша в списку головних критеріїв підбору партнера чи друга.

Образ Христини Горняк

Принагідно нотаріусиня опублікувала чарівне фото, де показала стильний образ. Вона постала перед камерою у білій кофтинці та синіх джинсах. Христина доповнила look бежевою шкіряною курткою та масивними золотими сережками, що виблискувати у вухах. Дружина Остапчука зібрала волосся у низький хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на очах.

Реакція мережі

Прихильники Христини Горняк у коментарях під фото написали, що цілком погоджуються з її думкою. Також вони поділилися враженнями від аутфіту дружини шоумена: