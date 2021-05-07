Дружина Остапчука розповіла про купівлю будинку та зізналася, коли подружжя планує дітей

Дружина популярного телеведучого та шоумена Володимира Остапчука – Христина Горняк зізналася, що разом із чоловіком купує будинок під Києвом. Також подружжя найближчим часом планує спільних дітей.

Вже декілька місяців Володимир Остапчук та Христина Горняк будують власну сім'ю. Вони не приховують, що мріють про нащадків і активно працюють над тим, щоб майбутні діти мали все найкраще.

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Володимир Остапчук з дружиною купують будинок

В новому інтерв'ю дівчина розповіла, що вона з чоловіком вирішили придбати будинок біля Києва. Христина поділилася, що в новому помешканні обов'язково буде кімната для дітей Володимира від шлюбу з Оленою Войченко.

Ми хочемо одноповерхове помешкання. У ньому точно буде одна кімната для дітей Володимира й одна – для наших спільних,

– розповіла Христина.

Горняк про дітей з Остапчуком

Також дівчина додала, що вони нікуди не поспішають, а насолоджуються подружнім життям. Однак пара планує дітей і буде дуже щаслива, якщо це станеться найближчим часом.

"Якби цю дату можна було сказати, я б обов'язково зробила це. Проте ми молода родина, яка, не поспішаючи, йде до мети", – наголосила обраниця Остапчука.