Вже декілька місяців Володимир Остапчук та Христина Горняк будують власну сім'ю. Вони не приховують, що мріють про нащадків і активно працюють над тим, щоб майбутні діти мали все найкраще.

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Володимир Остапчук з дружиною купують будинок

В новому інтерв'ю дівчина розповіла, що вона з чоловіком вирішили придбати будинок біля Києва. Христина поділилася, що в новому помешканні обов'язково буде кімната для дітей Володимира від шлюбу з Оленою Войченко.

Ми хочемо одноповерхове помешкання. У ньому точно буде одна кімната для дітей Володимира й одна – для наших спільних,

– розповіла Христина.

Горняк про дітей з Остапчуком

Також дівчина додала, що вони нікуди не поспішають, а насолоджуються подружнім життям. Однак пара планує дітей і буде дуже щаслива, якщо це станеться найближчим часом.

"Якби цю дату можна було сказати, я б обов'язково зробила це. Проте ми молода родина, яка, не поспішаючи, йде до мети", – наголосила обраниця Остапчука.