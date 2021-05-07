Уже несколько месяцев Владимир Остапчук и Кристина Горняк строят собственную семью. Они не скрывают, что мечтают о детях и активно работают над тем, чтобы будущие дети имели все самое лучшее.
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Владимир Остапчук с женой покупают дом
В новом интервью девушка рассказала, что она с мужем решили приобрести дом возле Киева. Кристина поделилась, что в новом доме обязательно будет комната для детей Владимира от брака с Еленой Войченко.
Мы хотим одноэтажное помещение. В нем точно будет одна комната для детей Владимира и одна – для наших общих,
– рассказала Кристина.
Горняк о детях с Остапчуком
Также девушка добавила, что они никуда не спешат, а наслаждаются супружеской жизнью. Однако пара планирует детей и будет очень счастлива, если это произойдет в ближайшее время.
"Если бы эту дату можно было сказать, я бы обязательно сделала это. Однако мы молодая семья, которая, не спеша, идет к цели", – подчеркнула избранница Остапчука.