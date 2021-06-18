Знаменитости продолжают отправляться в летние отпуска. Горняк и Остапчук для долгожданного отдыха выбрали роскошный курорт в Черногории. Они остановились в отеле с видом на море и горы.
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Кристина Горняк делится фотографиями с отпуска на личной странице в инстаграме. На одном из фото она изображена, представ перед камерой в море на фоне невероятно красивых гор.
Девушка надела купальник неонового зеленого цвета, состоящий из трусиков, которые обнажили аппетитные упругие ягодицы, и откровенного топа, который акцентировал на бюсте.
Среди аксессуаров Кристина дополнила пляжный look соломенной шляпой и большими солнцезащитными очками. Волосы она уложила ровно, а на лицо не наносила косметику.
Кристина Горняк в зеленом купальнике / Фото с инстаграма Кристины Горняк
В комментариях под заметкой поклонники Горняк засыпают ее комплиментами.
- "Богиня!"
- "Просто идеальная!"
- "Какая вы красавица!"
- "Круто!"
- "Вы шикарная!"