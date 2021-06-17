35-річну красуню Ірину Шейк, яка закрутила роман з Каньє Вестом, справедливо вважають однією з найвідоміших і найуспішніших моделей сучасності. Будь-яка її поява перед камерами викликає резонанс у мережі. Не стала винятком і нова зйомка для бренду Тамари Меллон.

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У кадрі манекенниця з'явилась в стильному боді молочного кольору з екстремально глибоким декольте і короткими рукавами в рубчик. Вбрання з високими розрізами на стегнах фантастично підкреслило стрункі форми Ірини Шейк. На одному фото вона позувала присівши й виставши ніжку вперед, ефектно показавши коричневі босоніжки на підборах.

Ірина Шейк у відвертому боді / Фото з інстаграму моделі

На іншому кадрі фотограф зняв знаменитість ззаду й знизу. Так, вся увага прикута до апетитних пружних сідниць Ірини Шейк. Вона має бездоганну фігуру, яка, як бачимо, зводить з розуму не лише 15-мільйонну аудиторію фанів в інстаграмі, а й одного з провідних представників музичної індустрії – Каньє Веста.

Ірина Шейк у відвертому боді / Фото з інстаграму моделі