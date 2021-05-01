Дружина Володимира Остапчука оприлюднила спекотне відео на особистій сторінці. Спочатку Христина Горняк позує перед камерою як для фото, а потім об'єктив наближається до грудей нотаріусині та демонструє їх зблизька.

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Зухвалий образ дружини Остапчука

Для відвертої зйомки Христина Горняк обрала сміливий літній аутфіт. Вона постала у яскраво-рожевому купальнику, що підкреслював пишні груди, ніжних широких штанах та білій сорочці зверху.

Такий look вдало доповнювали деталі: чорна сумка, золоті лаконічні сережки та стильні сонцезахисні окуляри. Також дружина телеведучого розпустила волосся та зав'язала на голову блакитну смугасту хустину як бандану. На обличчі вона зробила непомітний макіяж з акцентом на природності.

"Попросила подругу зробити фото, а вона по-своєму розставила акценти", – написала Христина під роликом.

Користувачі мережі залишилися у захваті від еротичного відео дружини Володимира Остапчука: