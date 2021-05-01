Дружина Володимира Остапчука оприлюднила спекотне відео на особистій сторінці. Спочатку Христина Горняк позує перед камерою як для фото, а потім об'єктив наближається до грудей нотаріусині та демонструє їх зблизька.
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Зухвалий образ дружини Остапчука
Для відвертої зйомки Христина Горняк обрала сміливий літній аутфіт. Вона постала у яскраво-рожевому купальнику, що підкреслював пишні груди, ніжних широких штанах та білій сорочці зверху.
Такий look вдало доповнювали деталі: чорна сумка, золоті лаконічні сережки та стильні сонцезахисні окуляри. Також дружина телеведучого розпустила волосся та зав'язала на голову блакитну смугасту хустину як бандану. На обличчі вона зробила непомітний макіяж з акцентом на природності.
"Попросила подругу зробити фото, а вона по-своєму розставила акценти", – написала Христина під роликом.
Користувачі мережі залишилися у захваті від еротичного відео дружини Володимира Остапчука:
- "Я спочатку подумала, що Белла Хадід у стрічці";
- "Мені подобається";
- "Класний образ";
- "Супер";
- "Як завжди неперевершена".