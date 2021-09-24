Як обіцяють продюсери Володимир Остапчук і Євген Таллер, перше українське кіно про блогерів "Любов і блогери" вийде на екрани вже навесні 2022 року. Шоумен скористався становищем і втілив мрію коханої Христини Горняк – взяв її у свій комедійний фільм.

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Його дружина, яка володіє нотаріальною конторою у реальному житті, у кадрі теж мала справу з паперами. Вона зіграла секретарку Ніну.

"Любов і блогери" – це буде дуже смішний фільм з неймовірними акторами, блогерами й суперпрофесійною командою! Ну, чого вартий тільки мій вигляд. Секретарка Ніна – ще та штучка,

– заявила Христина Горняк.

У своєму блозі вона показала перші кадри з фільму "Любов і блогери". Так, дружина Володимира Остапчука перевтілилась у типову секретарку з рожевими губами і яскравими тінями.

Примітно, що на знімальному майданчику комедії засвітились не лише відомі блогери – Вікторія Маремуха, Богдан Шелудяк і Роман Свечкоренко з "Холостячки". З ними зіграють імениті актори – народна артистка Ольга Сумська та заслужена артистка Катерина Кістень з серіалу "Коли ми вдома".

Знімальна група фільму "Любов і блогери" / Фото з інстаграму Володимира Остапчука

Знімальна група фільму "Любов і блогери" / Фото з інстаграму Володимира Остапчука