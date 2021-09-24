Как обещают продюсеры Владимир Остапчук и Евгений Таллер, первое украинское кино про блогеров "Любовь и блогеры" выйдет на экраны уже весной 2022 года. Шоумен воспользовался положением и воплотил мечту любимой Кристины Горняк – взял ее в свой комедийный фильм.

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Его жена, владеющая нотариальной конторой в реальной жизни, в кадре тоже имела дело с бумагами. Она сыграла секретаршу Нину.

"Любовь и блогеры" – это будет очень смешной фильм с невероятными актерами, блогерами и суперпрофессиональной командой! Ну, чего стоит только мой вид. Секретарша Нина – еще та штучка,

– заявила Кристина Горняк.

В своем блоге она показала первые кадры из фильма "Любовь и блогеры". Так, жена Владимира Остапчука перевоплотилась в типичную секретаршу с розовыми губами и яркими тенями.

Примечательно, что на съемочной площадке комедии блистали не только известные блогеры – Виктория Маремуха, Богдан Шелудяк и Роман Свечкоренко из "Холостячки". С ними сыграют именитые актеры – народная артистка Ольга Сумская и заслуженная артистка Екатерина Кистень из сериала "Когда мы дома".

Съемочная группа фильма "Любовь и блогеры" / Фото из инстаграма Владимира Остапчука

Съемочная группа фильма "Любовь и блогеры" / Фото из инстаграма Владимира Остапчука