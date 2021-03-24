Я вільна, – дружина Олександра Скічка поборола коронавірус

Дружина українського шоумена й політика Олександра Скічка Єлизавета Юрушева повідомила, що одужала від коронавірусу. Тест виявився негативним близько через 10 днів після того, як вона захворіла.

Єлизавета Юрушева стала наступною знаменитістю, яка перенесла коронавірус. Дружина відомого шоумена, телеведучого та пародиста, який став головою Черкаської обласної держадміністрації, Олександра Скічка одужала від хвороби.

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Єлизавета Юрушева поборола коронавірус

Зірка оприлюднила фото в інстаграм-сторіз, де показала тест на коронавірус. Там було вказано, що дружина Скічка більше не хворіє. Єлизавета доповнила кадр лаконічним дописом: "Я вільна". Варто зазначити, що вона зробила тест 22 березня. Перший позитивний тест на COVID-19 Юрушева отримала у понеділок, 15 березня.



Негативний тест Єлизавети Юрушевої / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про хворобу Єлизавети Юрушевої