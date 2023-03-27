Дружина Монатіка повернулася в Україну з синами: артист зустрів їх так, що розчулив зірок

Війна застала Монатіка в Барселоні, коли він полетів на відпочинок з сім'єю. У липні співак повернувся в Україну, а його дружина осіла з синами у Варшаві. Однак 26 березня вони нарешті приїхали до Києва.

Раніше Монатік бачився з дружиною і синами лише "на виїзді", наприклад, під час благодійного концерту в Мадриді, коли вийшов з ними на сцену. Цілий рік війни вони жили у Варшаві, а в березні 2023 року наважилися повернутися у воєнний Київ. Артист влаштував Ірині, Дані та Платону теплий прийом.

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Дружина Монатіка повернулася в Україну з синами

Співак прикрасив заміський будинок прапорцями "Welcome", кульками у формі улюблених іграшок хлопців, а на першому поверсі залишив ще дві – синьо-жовті з написом англійською "Ласкаво прошу додому". Дружину Монатіка це розчулило.

Дім, милий дім. Я люблю тебе, Монатік. Безмежно дякую за такий прийом вдома,

– підписала Ірина Демічева.

Дружина Монатіка повернулася додому з синами / Фото з інстаграму Ірини

На приїзд Ірини Демічевої бурхливо відреагували зірки шоу-бізу, з якими вона товаришує завдяки чоловіку-артистку:

Ілона Гвоздьова: "Нарешті, вітаю";

"Нарешті, вітаю"; Roxolana: "Це дуже мило";

"Це дуже мило"; Володимир Дантес: "Аааа";

"Аааа"; радіоведучий Слава Дьомін ;

; супермодель Аліна Байкова.

Реакція зірок на приїзд дружини Монатіка / Скриншот з інстаграму Ірини

До речі, у березні в Україну повернулося чимало зіркових сімей – шоумен Анатолій Анатоліч привіз дружину та трьох дітей додому з Франції, а Тоня Матвієнко виїхала з Великої Британії та навіть відвела доньку Ніну до школи в Києві.