Інна Мірошниченко розповіла про рідкісну ваду названого сина, через яку його оперували

Дружина Тімура Мірошниченка зізналась, що чимало лікарів не знають про рідкісну ваду, з якою народився її названий син. Вона розповіла, з чим довелося зіткнутися.

Інна Мірошниченко повідомила, що у Марселя рідкісна вада – гастрошизис. Вона прочитала чимало наукової літератури, щоб зрозуміти це краще.

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Інна Мірошниченко про рідкісну ваду сина

Зустрічається ця вада вкрай рідко. Один випадок на 10 – 30 тисяч вагітностей. Зрозуміла, чому всі відмовилися від нього. Напевно, теж не розбиралися. Це лише ми такі: "Дитина є? Беремо. Потім будемо розбиратися",

– поділилась дружина шоумена.



Інна Мірошниченко про сина / Фото з інстаграм-сторіз

Марсель переніс операцію у перші дні після народження. У зв'язку з цим Інна висловила вдячність тим лікарям та працівникам медзакладу, які врятували малюка. Адже й вони могли знати про ваду тільки з наукових журналів.

"Лікарі, які рятували Марселя, з високою ймовірністю теж зустрічали таку ваду тільки в науковій літературі. Але зробили все якнайкраще і безплатно (попри дорогі реанімаційні заходи). Хочу знайти всіх лікарів, медбратів, медсестер, увесь персонал, якому ми завдячуємо життям сина, і обійняти міцно-міцно".



Інна Мірошниченко про сина / Фото з інстаграм-сторіз

У чому складнощі виховання Марселя