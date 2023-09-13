Інна Мірошниченко розповіла про рідкісну ваду названого сина, через яку його оперували
Джерело:Інна Мірошниченко
Дружина Тімура Мірошниченка зізналась, що чимало лікарів не знають про рідкісну ваду, з якою народився її названий син. Вона розповіла, з чим довелося зіткнутися.
Інна Мірошниченко повідомила, що у Марселя рідкісна вада – гастрошизис. Вона прочитала чимало наукової літератури, щоб зрозуміти це краще.
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Інна Мірошниченко про рідкісну ваду сина
Зустрічається ця вада вкрай рідко. Один випадок на 10 – 30 тисяч вагітностей. Зрозуміла, чому всі відмовилися від нього. Напевно, теж не розбиралися. Це лише ми такі: "Дитина є? Беремо. Потім будемо розбиратися",
– поділилась дружина шоумена.
Інна Мірошниченко про сина / Фото з інстаграм-сторіз
Марсель переніс операцію у перші дні після народження. У зв'язку з цим Інна висловила вдячність тим лікарям та працівникам медзакладу, які врятували малюка. Адже й вони могли знати про ваду тільки з наукових журналів.
"Лікарі, які рятували Марселя, з високою ймовірністю теж зустрічали таку ваду тільки в науковій літературі. Але зробили все якнайкраще і безплатно (попри дорогі реанімаційні заходи). Хочу знайти всіх лікарів, медбратів, медсестер, увесь персонал, якому ми завдячуємо життям сина, і обійняти міцно-міцно".
Інна Мірошниченко про сина / Фото з інстаграм-сторіз
У чому складнощі виховання Марселя
- Нещодавно Інна Мірошниченко ділилась, які складнощі відчуває під час виховання названого сина. За її словами, психіка малюка все ще розхитана. У нього стаються істерики, які неможливо зупинити.
- Водночас Інні доводиться працювати над багатьма іншими завданнями – це і побут, і робота, і виховання Марка й Мії. Майже усе падає на її плечі. Але подружжя хоче всиновити ще одну дитину.
- "Коли нудить від втоми чи всю трусить, я питаю себе: "Ти ще хочеш усиновити дівчинку за рік?". Поки моя відповідь: "Так, я впораюсь". Але це важко. Це виклик", – ділилась Мірошниченко.