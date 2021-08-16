Дружина Макса Михайлюка пригадала емоції після того, як дізналась про вагітність

Герой "Холостяка" Максим Михайлюк та його дружина Даша Хлистун не планували ставати батьками. Тому модель була схвильованою після того, як дізналась, що завагітніє. Вона зізналась, що відчувала страх.

Дружина "Холостяка" Максима Михайлюка Даша Хлистун вирішила поспілкуватися з прихильниками в інстаграм-сторіз. Шанувальники запитували модель про вагітність та її стосунки з чоловіком.

Читайте також Дружина Макса Михайлюка розповіла, як повернулась в ідеальну форму після пологів

Що відчувала Даша Хлистун після того, як дізналась про вагітність

Один з підписників поцікавився, чи була у моделі думка не народжувати дитину. Даша розповіла, що усвідомила факт, що стане мамою, через тиждень після того, як дізналась про це. Вагітність схвилювала кохану "Холостяка".

Був страх, через тиждень після того, як мені прийшло усвідомлення, що я при надії. Але ні, я хотіла цю дитину і хотіла саме від Макса. Просто трохи боялась, що ми з ним не так довго разом, а спільна дитина – це дуже серйозний крок. Зараз розумію, що хвилювалась дарма,

– зізналась Даша Хлистун.



Даша Хлистун відповідає на запитання від підписників / Фото з інстаграм-сторіз

Наступне питання стосувалось того, чи Даша Хлистун боялась розповісти Максові про вагітність. Модель зауважила, що вона просто хвилювалась, адже не знала, як коханий відреагує.

Додамо, Даша Хлистун розповідала, що планувала зняти реакцію Михайлюка на відео. Але в той вечір чоловік запросив її на вечерю, де дівчина розхвилювалась. Герой "Холостяка" одразу все зрозумів і запитав кохану, чи вона вагітна. Його очі світилися від радості.



Даша Хлистун відповідає на запитання від підписників / Фото з інстаграм-сторіз

Як почалися стосунки Даші Хлистун та Максима Михайлюка