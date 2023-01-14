Дружина танцівника Чмерковського вагітна після трьох викиднів: перші фото

Перший український "Холостяк" і суддя "Танців з зірками" Максим Чмерковський стане батьком вдруге. Його дружина Пета завагітніла після трьох викиднів і програми штучного запліднення.

Про другу вагітність американська танцівниця Пета Маргатройд оголосила помпезно – не лише у своєму інстаграмі з 948-тисячною аудиторією, а й на сторінках журналу People, для якого знялася в першій вагітній фотосесії.

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Дружина Макса Чмерковського вагітна вдруге

Для мене величезна радість нарешті повідомити, що ми з Максом чекаємо нашого Чмерковського 2. Після двох років постійної боротьби та душевного болю, трьох викиднів і невдалої пересадки ембріона… У нас здорова булочка у духовці,

– повідомила Пета.

Про вагітність дружина Макса Чмерковського дізналася просто перед другою процедурою екстракорпорального запліднення, тож те, що все сталося природно – справжнє диво для сім'ї. "Це був шок для всіх нас, і ми дізналися просто перед тим, як я збиралася на другий тур ЕКЗ", – додала Пета Маргатройд. Вона повинна народити у червні.

Оскільки про важкий шлях до другої вагітності танцівниця розповідала у соцмережах, то не посоромилася знятися у відвертій фотосесії для People. У топі та футболці вона вперше показала помітно округлий животик, а Чмерковський підтримав її у коментарях емоджі серця.

Дружина Макса Чмерковського Пета вагітна / Фото з її інстаграму

Дружина Макса Чмерковського Пета вагітна / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, у зіркового подружжя Макса Чмерковського та Пети Маргатройд вже є син Шай, йому 5 років. Він нібито давно мріяв про братика або сестричку, тож зараз, за словами танцівниці, на сьомому небі від щастя.

До речі, третій викидень стався в Пети 2022 року, коли планувала прилетіти до Чмерковського в Україну. Перед поїздкою вона захворіла на коронавірус і через ускладнення опинилася в лікарні. Тільки там танцівниця дізналася, що була вагітна, але втратила дитину.