"За які такі заслуги": дружина "Холостяка" Черкасова отримала нагороду – бурхлива реакція мережі

Дружина героя "Холостяка" Дмитра Черкасова повідомила, що отримала нагороду "За вірність українському народу". Втім, користувачі мережі не зрозуміли, за які заслуги жінка отримала відзнаку.

Герой романтичного шоу "Холостяк" Дмитро Черкасов залишився в Україні на час війни, поки його дружина виїхала за кордон разом з дітьми. Вона поділилась, що отримала нагороду.

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Олександра Черкасова отримала відзнаку

Олександра Черкасова показала фото нагороди – синьо-жовта стрічка з українським гербом. Схоже, вона отримала відзнаку з рук батька.

Моя перша відзнака "За вірність українському народу". Пишаюсь. Особливо з таких рук… Перемога буде за нами,

– поділилась дружина "Холостяка".

Нагорода дружини "Холостяка" / Фото з інстаграму Олександри

, Олександра Черкасова перевела свій блог на українську мову згідно з законом. Утім, в особистому житті вона не збирається переходити на українську , бо начебто "думає російською" та не хоче нічого змінювати. Як приклад, вона навела Ірландію, де всі говорять англійською.

Світлина нагороди викликала обговорення в мережі. Олександра Черкасова відповідала шанувальникам, що отримала відзнаку за волонтерську діяльність, яку в інстаграмі не показує.

"За заслуги, які ми з чоловіком робимо з перших днів війни для наших хлопців, а не знімаємо все, щоб набрати підписників". Жінка додала, що вона з чоловіком не кричить про свою діяльність "як ці клоуни з інстаграму". На запитання, чому нагороду отримують люди, які виїхали, Олександра відповіла: "А ви дуже багато зробили для наших хлопців? Чи ви просто "не втікали"?".

Та схоже, попри відповіді дружини "Холостяка", користувачі мережі однаково не розуміють, що саме вона зробила для нагороди.

"Взагалі не зрозуміло, яка перша відзнака";

"Я думала, це якомусь нашому воїну відзнака, який захищає країну";

"За які такі заслуги?";

"Відзнаку повинні давати тим людям, які від початку війни не втекли за кордон, а є в Україні".

Але інші хвалять Черкасову за здобуту відзнаку. Під фото є й коментар самого "Холостяка".