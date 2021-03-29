Дружина Григорія Решетника завітала на зйомки шоу "Як вийти заміж": фото з коханим

Дружина популярного телеведучого Григорія Решетника – Христина завітала на зйомки шоу "Як вийти заміж". Це пост-шоу проєкту "Холостяк", де учасниці та зіркові експерти обговорюють випуск, що відбувся напередодні. Христина вирішила зробити спільне фото з коханим у студії.

Григорій та Христина Решетники є не лише багатодітними батьками, а й однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Знаменитості часто діляться спільними зворушливими світлинами й показують яскраві моменти зі свого життя.

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Христина Решетник на роботі в чоловіка

Зіркова дружина в понеділок зранку завітала на роботу до чоловіка. Григорій якраз перебував на зйомках пост-шоу "Холостяка" – "Як вийти заміж". Чоловік неабияк зрадів такій появі дружині, чим поділився на особистій сторінці в інстаграмі.

Тиждень починається прекрасно! Дружина приїхала до мене на роботу,

– написав у публікації Решетник.

Христина також опублікувала спільне фото з коханим. Вони позували у студії на тлі величезного екрана з написом "Як вийти заміж". Зіркова дружина постала перед камерою у чорних шкіряних лосинах та білій сорочці. Таке вбрання поєднала з чорним взуттям. Волосся вклала у легкі локони, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Ми точно знаємо, як вийти заміж,

– з усмішкою зазначила Христина.

У коментарях прихильники залишають багато приємних слів на адресу подружжя.