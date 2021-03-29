Дружина Григорія Решетника завітала на зйомки шоу "Як вийти заміж": фото з коханим
Дружина популярного телеведучого Григорія Решетника – Христина завітала на зйомки шоу "Як вийти заміж". Це пост-шоу проєкту "Холостяк", де учасниці та зіркові експерти обговорюють випуск, що відбувся напередодні. Христина вирішила зробити спільне фото з коханим у студії.
Джерело:інстаграм Христини Решетник
Григорій та Христина Решетники є не лише багатодітними батьками, а й однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Знаменитості часто діляться спільними зворушливими світлинами й показують яскраві моменти зі свого життя.
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Христина Решетник на роботі в чоловіка
Зіркова дружина в понеділок зранку завітала на роботу до чоловіка. Григорій якраз перебував на зйомках пост-шоу "Холостяка" – "Як вийти заміж". Чоловік неабияк зрадів такій появі дружині, чим поділився на особистій сторінці в інстаграмі.
Тиждень починається прекрасно! Дружина приїхала до мене на роботу,
– написав у публікації Решетник.
Христина також опублікувала спільне фото з коханим. Вони позували у студії на тлі величезного екрана з написом "Як вийти заміж". Зіркова дружина постала перед камерою у чорних шкіряних лосинах та білій сорочці. Таке вбрання поєднала з чорним взуттям. Волосся вклала у легкі локони, а на обличчі зробила легкий макіяж.
Ми точно знаємо, як вийти заміж,
– з усмішкою зазначила Христина.
У коментарях прихильники залишають багато приємних слів на адресу подружжя.
- "Дуже красива пара та сім'я!"
- "Ви дуже гармонійна пара!"
- "Люблю спостерігати за вами!"
- "Дуже гарні!"
- "Які милі!"
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