Жена популярного телеведущего Григория Решетника – Кристина пришла на съемки шоу "Как выйти замуж". Это пост-шоу проекта "Холостяк", где участницы и звездные эксперты обсуждают выпуск, состоявшийся накануне. Кристина решила сделать совместное фото с любимым в студии.

Григорий и Кристина Решетники являются не только многодетными родителями, но и одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Знаменитости часто делятся общими трогательными фотографиями и показывают яркие моменты из своей жизни.

Смотрите также Жена Григория Решетника показала стильный весенний образ в тренче: фото

Кристина Решетник на работе у мужа

Звездная жена в понедельник утром пришла на работу к мужу. Григорий как раз находился на съемках пост-шоу "Холостяка" – "Как выйти замуж". Мужчина изрядно обрадовался такому появлению жене, чем поделился на личной странице в Инстаграме.

Неделя начинается прекрасно! Жена приехала ко мне на работу,

– написал в публикации Решетник.

Кристина также опубликовала совместное фото с любимым. Они позировали в студии на фоне огромного экрана с надписью "Как выйти замуж". Звездная жена предстала перед камерой в черных кожаных лосинах и белой рубашке. Такой наряд соединила с черной обувью. Волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий макияж.

Мы точно знаем, как выйти замуж,

– с улыбкой отметила Кристина.

В комментариях поклонники оставляют много приятных слов в адрес супругов.