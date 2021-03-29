Жена Григория Решетника пришла на съемки шоу "Как выйти замуж": фото с любимым
Жена популярного телеведущего Григория Решетника – Кристина пришла на съемки шоу "Как выйти замуж". Это пост-шоу проекта "Холостяк", где участницы и звездные эксперты обсуждают выпуск, состоявшийся накануне. Кристина решила сделать совместное фото с любимым в студии.
Источник:инстаграм Кристины Решетник
Григорий и Кристина Решетники являются не только многодетными родителями, но и одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Знаменитости часто делятся общими трогательными фотографиями и показывают яркие моменты из своей жизни.
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Кристина Решетник на работе у мужа
Звездная жена в понедельник утром пришла на работу к мужу. Григорий как раз находился на съемках пост-шоу "Холостяка" – "Как выйти замуж". Мужчина изрядно обрадовался такому появлению жене, чем поделился на личной странице в Инстаграме.
Неделя начинается прекрасно! Жена приехала ко мне на работу,
– написал в публикации Решетник.
Кристина также опубликовала совместное фото с любимым. Они позировали в студии на фоне огромного экрана с надписью "Как выйти замуж". Звездная жена предстала перед камерой в черных кожаных лосинах и белой рубашке. Такой наряд соединила с черной обувью. Волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий макияж.
Мы точно знаем, как выйти замуж,
– с улыбкой отметила Кристина.
В комментариях поклонники оставляют много приятных слов в адрес супругов.
- "Очень красивая пара и семья!"
- "Вы очень гармоничная пара!"
- "Люблю наблюдать за вами!"
- "Очень красивые!"
- "Какие милые!"
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