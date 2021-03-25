Дружина популярного телеведучого Григорія Решетника Христина показала стильний весняний образ. Вона постала перед камерою у двоколірному тренчі.

Христина Решетник поділилася з шанувальниками серією нових фото. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала декілька світлин, на яких показала своє нове вбрання.

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Весняний look Христини Решетник

Зіркова дружина постала перед камерою у тренчі бежевого та світло-жовтого кольору. Такий елемент одягу дуже чудово підійде для прохолодних весняних днів. Під тренч вона одягнула в'язаний білий светр та спідницю. Такий look поєднала з бежево-чорним взуттям на низькій підошві.

Серед аксесуарів образ Христини доповнювала маленька сумка, годинник та лаконічна підвіска. Довге волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж.

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Христина Решетник про тренч

Зірка зізналася, що її останньою покупкою є двоколірний бавовняний тренч. Де ідеальний легкий варіант і під кросівки, і під туфлі на підборах. Тренч – це та класика, яку вдало можна поєднувати з аксесуарами, сумками, міксувати з різними стилями.