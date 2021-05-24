Знаменитості не втрачають нагоди провести теплі сонячні дні на природі. Знамените подружжя Решетників відправилося на прогулянку красивими місцями столиці.

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Весняний look Христини Решетник

Христина не втратила нагоди похизуватися красивим образом. Для багатьох жінок вона є прикладом та натхненницею у створенні літніх аутфітів. Під час прогулянки в Києві Решетник позувала на камеру в білій мінісукні з принтом і короткими рукавами. Вбрання підкреслило фігуру багатодітної матусі та її золотисту засмагу.

Сукню Решетник поєднала з білими кросівками. Волосся вона вклала рівно та забрала назад. На обличчі зробила легкий макіяж і довершила look сонцезахисними окулярами.

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У коментарях підписники Христини, як завжди, засипали її компліментами.