Нові публікації на сторінках Григорія та Христини у соціальних мережах завжди викликають цікавість у публіки. Тому пара часто тішить шанувальників романтичними кадрами й не соромиться показувати почуття.

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Нове фото Григорія та Христини Решетників

Подружжя відвідало Victoria Museum – київський музей костюма і стилю періоду 1830-1920 років, присвячений міській моді. Григорій та Христина побували в музеї з нагоди річниці з дня його заснування.

Закохані сфотографувалися на червоній доріжці біля входу. Христина для урочистого заходу обрала чорну блискучу сукню довжини міді. На плечі вона накинула червоний шарф. Поєднала таке вбрання з чорними туфлями-човниками на підборах. Волосся жінка зібрала ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках. Серед аксесуарів аутфіт довершили лаконічні сережки, годинник і бежевий клатч. У руках Христина тримала розкішний букет квітів.

Григорій позував поруч із дружиною в красивому костюмі, білій сорочці та вишневій краватці. Поєднав look зі стильним взуттям.



Христина та Григорій Решетники / Фото з інстаграму Григорія Решетника

У коментарях прихильники знаменитого телеведучого засипали пару компліментами.