Христина отримує задоволення від кожного моменту відпустки. Вона мріяла про той день, коли прокинеться на березі океану, прогуляється білосніжним пісочком та насолодиться красою райського куточка планети. А також зіркова дружина показує свої неймовірно красиві аутфіти.

До теми Христина Решетник захопила образом у трендовому зеленому костюмі на Мальдівах: фото

За особистою сторінкою Христини в інстаграмі стежать 236 тисяч користувачів мережі. Багато дівчат надихаються стилем дружини Решетника, тому вона часто показує свій look of the day.

Яскравий образ Христини Решетник на Мальдівах

Знаменитість босоніж позувала у надзвичайно красивій локації на тлі пальм, безмежного неба та океану. Для прогулянки Христина обрала літній костюм блакитного кольору, що складався з сорочки та шортів. Вбрання пошите з легкої тканини, тому для спекотної погоди на Мальдівах чудово підійшло.

Волосся Христини було мокрим. Ймовірно, ці кадри вона зробила незадовго після купання в океані. На обличчя жінка не наносила косметику й довершила пляжний look великими сонцезахисними окулярами.

Що ж за кольори тут такі?! Кожна пальма створена для фотосесій!

– написала Христина під фото.



Христина Решетник у блакитному костюмі на Мальдівах / Фото з інстаграму Христини Решетник



Христина Решетник у блакитному костюмі на Мальдівах / Фото з інстаграму Христини Решетник

Підписники Христини дуже активні, тому не залишають без уваги жодну публікацію. У коментарях вони висловлюють своє захоплення жінкою, засипають її компліментами.