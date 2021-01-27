Дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетника Христина вкотре замилувала мережу яскравими фото. Вона постала перед камерою разом із трьома синами та щиро усміхалася.

Джерело: інстаграм Христини Решетник

Христина Решетник виховує трьох синів і неймовірно щаслива від цього. Вона насолоджується неповторними моментами материнства та отримує задоволення від всього, що відбувається у період, коли діти ще маленькі, коли можна погратися з ними та сповна насолодитися їхньою компанією. На особистій сторінці в інстаграмі зіркова дружина часто публікує фотографії з нащадками.

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Фото Христини Решетник з синами

Христина позувала з синами в одному з житлових комплексів, що розташовані в Києві. Вона постала перед камерою у короткій чорній сукні та довгих чоботах. Волосся дівчина розпустила і забрала набік, а на обличчя не наносила косметику, демонструючи натуральну вроду. Матуся щиро усміхалася і тримала на руках найменшого сина Олександра.

Поруч із Христиною позували її старші сини – Іван та Дмитро. Вони зображені на фото у стильному та яскравому вбранні. Увагу привертає образ Івана, адже у нього на обличчі є зображення лева або ж тигра.



Христина Решетник із синами / Фото з інстаграму Христини Решетник



Христина Решетник із синами / Фото з інстаграму Христини Решетник

Що Христина Решетняк написала в дописі

У публікацїі дівчина порозмірковувала над темою про кількість дітей у сім'ї. Вона поділилася, що серед її друзів більшість є багатодітними. Христина додала, приємно усвідомлювати, що тепер батьківство не лякає молодих людей. Мама зіркової дружини ніколи б подумати не могла, що вона захоче бути багатодітною мамою, адже сама є однією дитиною у сім'ї.

"Інколи я сама дивуюся, як ми так вирішили. Але кайфую від кількості поцілунків та любові, які є у нашому багатодітному домі", – розповіла Христина.