Жена популярного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина в очередной раз очаровала сеть яркими фото. Она предстала перед камерой вместе с тремя сыновьями и искренне улыбалась.

Источник: Инстаграм Кристины Решетник

Кристина Решетник воспитывает троих сыновей и невероятно счастлива от этого. Она наслаждается неповторимыми моментами материнства и получает удовольствие от всего, что происходит в период, когда дети еще маленькие, когда можно поиграть с ними и сполна насладиться их компанией. На личной странице в инстаграме звездная жена часто публикует фотографии с детьми.

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Фото Кристины Решетник с сыновьями

Кристина позировала с сыновьями в одном из жилых комплексов, расположенных в Киеве. Она предстала перед камерой в коротком черном платье и длинных сапогах. Волосы девушка распустила и забрала набок, а на лицо не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту. Мамаша искренне улыбалась и держала на руках самого маленького сына Александра.

Рядом с Кристиной позировали ее старшие сыновья – Иван и Дмитрий. Они изображены на фото в стильном и ярком наряде. Внимание привлекает образ Ивана, ведь у него на лице есть изображение льва или же тигра.



Кристина Решетник с сыновьями / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Кристина Решетник с сыновьями / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Что Кристина Решетняк написала в заметке

В публикации девушка поразмышляла над темой о количестве детей в семье. Она поделилась, что среди ее друзей большинство многодетных. Кристина добавила, приятно осознавать, что теперь отцовство не пугает молодых людей. Мама звездной жены никогда бы подумать не могла, что она захочет быть многодетной мамой, ведь сама является одним ребенком в семье.

"Иногда я сама удивляюсь, как мы так решили. Но кайфую от количества поцелуев и любви, которые есть в нашем многодетному доме", – рассказала Кристина.