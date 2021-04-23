Кристина и Григорий отважились улететь на другой конец света с тремя детьми. Они мечтали об этом отпуске, поэтому теперь все вместе будут наслаждаться теплыми днями в райском уголке Земли.

К теме Григорий Решетник с женой и сыновьями отправился в отпуск: фото из аэропорта

Кристина Решетник на Мальдивах

Звездная жена позировала на невероятно красивом пляже с белоснежным песочком посреди пальм. Для первого дня на Мальдивах Кристина выбрала короткое яркое разноцветное платье. Наряд акцентировал внимание на длинных стройных ногах знаменитости. Look соединила с босоножками на низкой подошве.

Волосы Решетник собрала в хвост сзади. На лице сделала легкий макияж и довершила образ солнцезащитными очками. Кристина наслаждалась моментом.

Вот этих ярких красок мне так не хватало в Киеве! Если бы у нас была такая природа, люди были бы еще счастливее,

– написала в публикации звездная жена.



Кристина Решетник на Мальдивах / Фото из инстаграма Кристины Решетник