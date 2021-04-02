Дружина популярного ведучого Григорія Решетника – Христина оприлюднила яскраве селфі. Разом із коханим вона насолодилася теплим сонячним днем та поділилася спільним фото з прихильниками.

Багатодітні батьки Григорій та Христина Решетники є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Вони не соромляться показувати свої почуття та часто поширюють в мережі спільні миловидні світлини.

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Нове фото Христини та Григорія Решетників

У теплий весняний день подружжя вирішило прогулятися. Оскільки в Києві локдаун, пара відправилася на прогулянку на свіжому повітрі та насолодитися теплою погодою.

Христина постала перед камерою у бежевій куртці та білій кофті з принтом. Волосся вона вклала в легкі локони, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках. Григорій позував поруч із коханою у синій куртці.

Вони обоє усміхалися, коли промінчики сонця освітлювали обличчя. Закохані щасливі, що нарешті настала справжня весна.

Весна для мене – це щось нове. Нові відчуття, нові бажання, новий період. І такі, навіть, недовгі прогулянки з коханням, додають крила. Нехай ця весна принесе всім кохання!

– написала в публікації зіркова дружина.



Григорій та Христина Решетники / Фото з інстаграму Христини Решетник

У коментарях підписники Христини залишають приємні слова на адресу подружжя.