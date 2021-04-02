Жена Григория Решетника поделилась весенним селфи с любимым
Жена популярного ведущего Григория Решетника – Кристина обнародовала яркое селфи. Вместе с любимым она насладилась теплым солнечным днем и поделилась совместным фото с поклонниками.
Источник:инстаграм Кристины Решетник
Многодетные родители Григорий и Кристина Решетники являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Они не стесняются показывать свои чувства и часто выкладывают в сети совместные миловидные фотографии.
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Новое фото Кристины и Григория Решетников
В теплый весенний день супруги решили прогуляться. Поскольку в Киеве локдаун, пара отправилась на прогулку на свежем воздухе и насладиться теплой погодой.
Кристина предстала перед камерой в бежевой куртке и белой кофте с принтом. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий макияж в нюдових тонах. Григорий позировал рядом с любимой в синей куртке.
Они оба улыбались, когда лучики солнца освещали лицо. Влюбленные счастливы, что наконец-то наступила настоящая весна.
Весна для меня – это что-то новое. Новые ощущения, новые желания, новый период. И такие, даже, недолгие прогулки с любовью, добавляют крылья. Пусть эта весна принесет всем любовь!
– написала в публикации звездная жена.
Григорий и Кристина Решетники / Фото из инстаграма Кристины Решетник
В комментариях подписчики Кристины оставляют приятные слова в адрес супругов.
- "Счастливы!"
- "Образцовая пара!"
- "Влюбленные, счастливые, гармоничные!"
- "Вы очень красивая пара!"
- "Невероятная пара! Будьте здоровы и счастливы!"
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