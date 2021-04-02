Жена популярного ведущего Григория Решетника – Кристина обнародовала яркое селфи. Вместе с любимым она насладилась теплым солнечным днем и поделилась совместным фото с поклонниками.

Многодетные родители Григорий и Кристина Решетники являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Они не стесняются показывать свои чувства и часто выкладывают в сети совместные миловидные фотографии.

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Новое фото Кристины и Григория Решетников

В теплый весенний день супруги решили прогуляться. Поскольку в Киеве локдаун, пара отправилась на прогулку на свежем воздухе и насладиться теплой погодой.

Кристина предстала перед камерой в бежевой куртке и белой кофте с принтом. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий макияж в нюдових тонах. Григорий позировал рядом с любимой в синей куртке.

Они оба улыбались, когда лучики солнца освещали лицо. Влюбленные счастливы, что наконец-то наступила настоящая весна.

Весна для меня – это что-то новое. Новые ощущения, новые желания, новый период. И такие, даже, недолгие прогулки с любовью, добавляют крылья. Пусть эта весна принесет всем любовь!

– написала в публикации звездная жена.



Григорий и Кристина Решетники / Фото из инстаграма Кристины Решетник

В комментариях подписчики Кристины оставляют приятные слова в адрес супругов.