Дружина Фагота розповіла, чому насправді у них немає дітей

Дизайнерка Ольга Навроцька вже майже 12 років перебуває у стосунках зі співаком Фаготом. Артист зазначав, що в коханої не виходить завагітніти, тому у них немає дітей. Однак сама Ольга розповіла, що просто не хоче бути мамою.

У 3 випуску "Танців з зірками" Фагот розповів, що дуже хоче мати дітей, однак в його 47-річної коханої є проблеми зі здоров'ям. Однак жінка вирішила розповісти правду, чому в них досі немає спільної дитини.

До теми Фагот вперше розповів, чому в них з Навроцькою досі немає дітей

Ольга Навроцька про стосунки з дітьми

Дизайнерка зізналася, що підтримує позицію childfree – бажання не мати дітей. Ольга вважає, що дитина – це велика відповідальність. Та не приховує, що на додаток до цього має деякі проблеми зі здоров'ям.

Ольга поділилася, що коханий спершу не прийняв таку позицію.

Спочатку childfree, а потім – мені вже 47 років. У мене є певні проблеми з гормонами й щитоподібною залозою, з якими я вже не злечу. Але я думаю, що якби хотіла злетіти, то давно вже зробила б це,

– розповіла модельєрка.

Навроцька додала, що в неї ніколи не було материнського інстинкту, бажання мати дитину. Однак вона дуже любить дітей і навіть пише казки.

, у Фагота є 10-річний син Микита. Артист познайомився з Ольгою, коли зустрічався з журналісткою Настею. Дівчина завагітніла від нього, але Фагот все одно прийняв рішення розірвати стосунки заради того, щоб бути з Навроцькою. Та чоловік не відмовився від сина й бере активну участь у його вихованні.

Повне інтерв'ю Ольги Навроцької: дивіться відео онлайн