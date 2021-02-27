Дружина популярного артиста Дзідзьо SLAVIA поділилась архівними фото з Домінікани. На узбережжі моря вона позувала в яскравому жовтому бікіні та прозорій сукні з блискітками. У пляжному вбранні співачка вигідно продемонструвала апетитні сідниці.

На початку січня дружина Дзідзьо співачка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) відпочивала в Домініканській Республіці. Відпустка на елітному курорті давно закінчилася, а звабливі кадри досі залишалися в галереї. Тому виконавиця розбурхала 12-тисячну аудиторію в інстаграмі архівними світлинами.

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Дружина Дзідзьо в бікіні

На узбережжі Карибського моря SLAVIA хизувалась розкішними формами в жовтому бікіні – топі на тонких бретелях і стрингах. Вона підібрала й прозору сукню довжини міді з блискучим камінням, яка ніяк не прикривала спокусливу фігуру. На пляжі дружина музиканта розпустила довге волосся і одягла чорні сонцезахисні окуляри.

У кадрі співачка засвітила тіло у всій красі – струнку талію, підтягнуті ніжки, а пружні сідниці показала зблизька. Вона сексуально вигиналась перед фотографом, тоді як волосся звабливо розвівалось на вітрі.

"Люблю свою душу і тіло. Люблю свою посмішку. Люблю сонце в собі Люблю красою ділитись з тобою", – написала SLAVIA.

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Відверті образи дружини Дзідзьо: