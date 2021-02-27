Жена популярного артиста Дзидзьо SLAVIA поделилась архивными фото из Доминиканы. На побережье моря она позировала в ярком желтом бикини и прозрачном платье с блестками. В пляжном наряде певица выгодно продемонстрировала аппетитные ягодицы.

В начале января жена Дзидзьо певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) отдыхала в Доминиканской Республике. Отпуск на элитном курорте давно закончился, а обольстительные кадры до сих пор оставались в галерее. Поэтому исполнительница взбудоражила 12-тысячную аудиторию в инстаграм архивными фотографиями.

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Жена Дзидзьо в бикини

На побережье Карибского моря SLAVIA хвасталась роскошными формами в желтом бикини – топе на тонких бретелях и стрингах. Она подобрала прозрачное платье длины миди с блестящими камнями, которое никак не прикрывало соблазнительную фигуру. На пляже жена музыканта распустила длинные волосы и надела черные солнцезащитные очки.

В кадре певица засветила тело во всей красе – стройную талию, подтянутые ножки, а упругие ягодицы показала вблизи. Она сексуально выгибалась перед фотографом, тогда как волосы обольстительно развевались на ветру.

"Люблю свою душу и тело. Люблю свою улыбку. Люблю солнце в себе Люблю красотой делиться с тобой", – написала SLAVIA.

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Откровенные образы жены Дзидзьо: