Підтримав іншу співачку, – дружина Дзідзьо розповіла, за що ображається на чоловіка

Дружина популярного музиканта Дзідзьо, співачка SLAVIA розповіла, що чоловік не підтримує її ініціативу щодо сольної кар'єри та каже, що це "камінь в його город". Також жінка поділилася, що у день прем'єри її пісні коханий підтримав іншу співачку, яка тоді також презентувала нову композицію.

SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про життя з Дзідзьо та музичну кар'єру. Артистка зізналася, що прагне отримувати від чоловіка більше уваги.

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SLAVIA про стосунки з Дзідзьо та образи

Ярослава познайомилася з Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) під час навчання у Львівському музичному училищі. Закохані разом вже 20 років, проте одружилися лише 7 років тому. Жінка поділилася, що Дзідзьо завжди ставить на перше місце роботу. Навіть у її день народження він поїхав на зйомки.

Тоді вже все було організовано для святкування. В останній момент виявилося, що у Михайла заплановані зйомки, які він відмовився переносити,

– розповіла співачка.

19 червня 2020 року виконавиця презентувала кліп на пісню "Я тобі не мамка". Прем'єра виявилася досить успішною, відео переглянули вже понад 500 тисяч разів. Проте у той день чоловік не привітав кохану. Натомість він підтримав іншу співачку, у якої презентація кліпу відбулася у той самий день.

Я його запитувала: "Чому ти не підтримав мене, але підтримав її? Невже вона рідніша?",

– поділилася SLAVIA.

Ім'я виконавиці жінка не розсекретила.

Інтерв'ю співачки SLAVIA: дивіться відео онлайн