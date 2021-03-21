Дружина відомого українського гумориста Дяді Жори Наталія Мичковська перенесла операцію. Експертці з харчування видалили міому. Зараз Наталія почувається добре.

Дружина відомого українського гумориста Дяді Жори (справжнє ім'я – Вадим Мичковський) повідомила, що перенесла операцію. Про це вона написала на особистій сторінці.

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Дружину Дяді Жори прооперували

Наталії Мічковській видалили міому. Жінка оприлюднила фото, де показала ноги в компресійних панчохах та букет квітів. Експертка зі здорового харчування поділилась, що дуже хвилювалась напередодні операції, але згодом змогла налаштуватися.

"Коли звідси виходила 2017 року, не думала що знов повернусь в цих білих панчішках. Вчора дорогою в операційну навіть не плакала. Надивилась на блогерів, які лягають на пластичні операції просто так, їм не страшно і я налаштувалась. Важко було за день, впала у відчай, ридала і навіть думала скасовувати", – поділилась кохана гумориста.

Через кількість справ, які очікували на експертку, діватись було нікуди. Згодом Наталія Мичновська заспокоїлась та навіть змогла поспати всю ніч. Експертка поділилась, що після операції її самопочуття покращилось.

Сьогодні вже краще, походила і навіть поснідала. В меню у мене – буряк, чорнослив, запечені яблука, банан, трішки гречки. Безмежно дякую вам всім за підтримку. Я вражена,

– написала дружина Дяді Жори.

Стосунки Дяді Жори та Наталії Мичковської