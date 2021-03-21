Жена Дяди Жоры перенесла операцию
Жена известного украинского юмориста Дяди Жоры Наталья Мичковская перенесла операцию. Эксперту по питанию удалили миому. Сейчас Наталья чувствует себя хорошо.
Источник:инстаграм Натальи Мичковский
Жена известного украинского юмориста Дяди Жоры (настоящее имя – Вадим Мичковский) сообщила, что перенесла операцию. Об этом она написала на личной странице.
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Жену Дяди Жоры прооперировали
Наталье Мичковской удалили миому. Женщина обнародовала фото, где показала ноги в компрессионных чулках и букет цветов. Эксперт по здоровому питанию поделилась, что очень волновалась накануне операции, но впоследствии смогла настроиться.
"Когда отсюда выходила в 2017 году, не думала, что вновь вернусь в этих белых чулочках. Вчера по дороге в операционную даже не плакала. Насмотрелась на блоггеров, которые ложатся на пластические операции просто так, им не страшно и я настроилась. Трудно было за день, упала в отчаяние, рыдала и даже думала отменять", – поделилась возлюбленная юмориста.
Из-за количества дел, которые ожидали эксперта, деваться было некуда. Впоследствии Наталья Мичковская успокоилась и даже смогла поспать всю ночь. Эксперт поделилась, что после операции ее самочувствие улучшилось.
Сегодня уже лучше, походила и даже позавтракала. В меню у меня – свекла, чернослив, запеченные яблоки, банан, немного гречки. Бесконечно благодарю вас за поддержку. Я впечатлена,
– написала жена Дяди Жоры.
Отношения Дяди Жоры и Натальи Мичковской
- Дядя Жора женился на Наталье в 2001 году.
- Уже через год у супругов родилась дочь Ульяна.
- Впоследствии пара еще раз объявила о пополнении в семье. В них родилась дочь Устина, которой уже исполнилось 14.
- После жуткого инцидента на отдыхе, когда у эксперта обнаружили порок сердца, и срочной операции Наталье удалось еще раз забеременеть: в 2017 году у Дяди Жоры появилась еще одна дочь, которую назвали Аминой.
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