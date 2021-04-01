Джада Пінкетт-Сміт, акторка і дружина Вілла Сміта зізналась, що має сексуальний потяг до представниць своєї статі. Одночасно з мамою, таку ж заяву зробила донька пари Віллоу. Як зірки це повідомили читайте у матеріалі.

Такі зізнання у своїй орієнтації Джада і Віллоу Сміти зробили на ютуб-шоу Джади – Red Table Talk. Тема бесіди була присвячена питанню чи може жінка, якій завжди подобались чоловіки, закохатись в іншу жінку.

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Під час обговорення головного питання розмови, Джада розповіла, що два рази за все своє життя дуже палко закохувалась у жінок. Дружина Вілла Сміта заявила, що це було дуже давно, ще тоді, коли їй було 20 років. Вона додала, що доволі часто відчувала сексуальний потяг до жінок, однак дійсно романтичних намірів у неї ніколи не було.



Дружина та донька Вілла Сміта зізнались, що мають потяг до жінок

20-річна Віллоу зазначила, що ще не мала стосунків із дівчатами, але вважає, що це цілком ймовірно може трапитись.

"Я ще не впевнена, що колись закохувалась у жінок, але виразно відчуваю, що це може статися. Раніше я вже відчувала схожі сильні почуття до них", – поділилась дівчина.

Окрім Віллоу, гостею шоу була й відома американська ведуча та комедіантка Нісі Наш, яка була заміжньою за чоловіками двічі, однак закохалась у жінку, одружилась на ній і стала дійсно щасливою.