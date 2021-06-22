Це пекло закінчилося, – дружина Дмитра Комарова розповіла, чому зверталась до детективів

Як безліч знаменитостей, дружина Дмитра Комарова страждала від надокучливих прихильників. Один з них перейшов межу настільки, що Олександрі Кучеренко довелось звертатись до детективів, аби викрити його.

Вкрай особистою історією кохана мандрівника Дмитра Комарова поділилась в інстаграм-сторіс. Вона розповіла, що невідомий чоловік дізнався її номер і регулярно телефонував. Спочатку він звертався до "Міс України-2016" з особистими проханнями, а тоді став погрожувати.

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Так, красуні довелось звернутись в детективне агентство, аби викрити нав'язливого фана.

Був період, коли мені постійно надзвонював якийсь чоловік з особистими проханнями, потім ще й з погрозами. Це пекло закінчилося тільки тоді, коли вдалося встановити його особу за номерами телефону,

– розповіла Олександра Кучеренко.

Вона не стала розкривати жодних інших деталей, тому невідомо, яка доля чекала на чоловіка, що відкрито погрожував дружині Комарова. "Детективи потрібні не тільки у фільмах і книгах, а часто й в реальному житті", – завершила журналістка.

Зазначимо, жертвами аферистів були й інші зірки українського шоу-бізу: