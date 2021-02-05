Дружина мандрівника Дмитра Комарова Олександра Кучеренко для зйомок нового інтерв'ю з українською співачкою обрала бездоганний образ. У кадрі вона постала в елегантному чорному костюмі, вартістю майже в 13 тисяч гривень.

Володарка титулу "Міс Україна 2016" впевнено підкорює українське телебачення та шоу-бізнес. Ще до здобуття диплому магістра журналістики вона розпочала успішну телекар'єру та встигла взяти інтерв'ю в багатьох знаменитостей. Для зйомок нового випуску вона одягла стримане та вишукане вбрання.

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Елегантний образ Олександри Кучеренко

Перед камерами 23-річна дружина Дмитра Комарова з'явилась у костюмі чорного кольору – жакеті приталеного крою з бічними вирізами та з довгою бахромою і вкорочених штанах. Його ведуча поєднала з нюдовим топом з відвертим декольте та туфлями-човниками на невисоких підборах. Вартість такого костюму від українсько-іспанського бренду становить майже 13 тисяч гривень – понад 3,5 тисячі гривень за штани та 9 тисяч гривень за стильний жакет.

Елегантне вбрання акцентувало на тендітній фігурі Олександри Кучеренко – стрункій талії та довгих ніжках. Свій образ вона підкреслила лаконічним ланцюжком та ніжним макіяжем з матовою помадою рожевого кольору. Розкішний аутфіт довершили легкі голлівудські локони.

"Сьогодні у "33 за 3" знімаю одну з моїх найулюбленіших українських співачок. Незабаром в ефірі", – поділилась красуня в інстаграм-сторіс.



Олександра Кучеренко в костюмі за 13 тисяч гривень / Фото Instagram / @aakucherenko