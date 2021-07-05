Дружина Дмитра Комарова зачарувала домашнім образом: фото

Дружина популярного тревел-ведучого Дмитра Комарова – Олександра Кучеренко зачарувала шанувальників повсякденним образом. Вона позувала вдома в білій футболці та без макіяжу.

Олександра Кучеренко є однією з найпопулярніших зіркових дружин в українському шоу-бізнесі. Вона не часто ділиться з шанувальниками новими світлинами, тому кожне фото викликає неабиякий ажіотаж в мережі.

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Домашній образ Олександри Кучеренко

Дівчина поширила нову фотографію на особистій сторінці в інстаграмі. Вона позувала, сидячи за столом на кухні. На столі стояли красиві рожеві квіти, смачний пиріг та ароматний чай.

Олександра зображена на знімку в білій футболці з чорним написом. Не видно, з яким низом дівчина поєднала такий верх, оскільки вона фотографувалася не в повний зріст. Волосся Кучеренко розпустила та забрала набік. На обличчя вона не наносила косметику, лише підкреслила вії чорною тушшю.



Домашній образ Олександри Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

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