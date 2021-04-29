Дружина Дмитра Комарова вразила чуттєвим танцем на березі моря: ніжне відео

29 квітня увесь світ святкує День танцю. З цієї нагоди дружина популярного українського телеведучого Дмитра Комарова оприлюднила чуттєвий ролик, де разом з партнером станцювала румбу. Оскільки Олександра Кучеренко є танцівницею, то для неї цей день особливий.

Для подружжя Олександри Кучеренко та Дмитра Комарова танець відіграв важливу роль. Закохані познайомилися на проєкті "Танці з зірками" і незадовго після завершення шоу одружилися.

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Танець Олександри Кучеренко

У День танцю Олександра поділилася тим, що по-справжньому надихає та заряджає її: "Танець… Пульс, серцебиття, дихання. Танець – це ритм всього мого життя! Це величезна енергія, яка наповнює кожну клітинку тіла, дає сили рухатися, відчувати свободу та абсолютне щастя в моменті! І не потрібно слів, щоб це виразити – про все в танці говорить сама душа".

Це відео ми зняли рік тому, коли знову оголосили карантин. Я та мій партнер не встигли виступити на танцювальному фестивалі, для якого ми й готували цю постановку. Але ми знайшли інший варіант, здійснили мою давню мрію. Станцювали румбу на березі Чорного моря!

– поділилася Олександра.

Дівчина додала, що локацією для відео обрали головну перлину – прекрасну Одесу: "Неймовірний пейзаж, сонце перед заходом, шум моря та навіть дощ, який перед зйомкою приготував для нас пісок на пляжі. Все склалося так, щоб в танці показати справжню красу. Тіла, душі й природи нашої України, яка по-справжньому надихає".

Без уваги не залишився й образ танцівниці. Вона постала перед камерою босоніж на піску в блискучому купальнику та білій накидці. Образ Олександри був ніжним і звабливим водночас.

За сторінкою Кучеренко стежать 128 тисяч користувачів мережі. Вони в захваті від такого ролика, тому засипають її компліментами у коментарях.