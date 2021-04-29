Для супругов Александры Кучеренко и Дмитрия Комарова танец сыграл важную роль. Влюбленные познакомились на проекте "Танцы со звездами" и вскоре после завершения шоу поженились.

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Танец Александры Кучеренко

В День танца Александра поделилась тем, что по-настоящему вдохновляет и заряжает ее: "Танец... Пульс, сердцебиение, дыхание. Танец – это ритм всей моей жизни! Это огромная энергия, которая наполняет каждую клеточку тела, дает силы двигаться, чувствовать свободу и абсолютное счастье в моменте! И не нужно слов, чтобы это выразить – обо всем в танце говорит сама душа".

Это видео мы сняли год назад, когда снова объявили карантин. Я и мой партнер не успели выступить на танцевальном фестивале, для которого мы и готовили эту постановку. Но мы нашли другой вариант, осуществили мою давнюю мечту. Станцевали румбу на берегу Черного моря!

– поделилась Александра.

Девушка добавила, что локацией для видео выбрали главную жемчужину – прекрасную Одессу: "Невероятный пейзаж, солнце перед закатом, шум моря и даже дождь, который перед съемкой приготовил для нас песок на пляже. Все сложилось так, чтобы в танце показать истинную красоту. Тела, души и природы нашей Украины, которая по-настоящему вдохновляет".

Без внимания не остался и образ танцовщицы. Она предстала перед камерой босиком на песке в блестящем купальнике и белой накидке. Образ Александры был нежным и обольстительным одновременно.

За страницей Кучеренко следят 128 тысяч пользователей сети. Они в восторге от такого ролика, поэтому засыпают ее комплиментами в комментариях.