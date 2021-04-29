Кожного року 29 квітня світ відзначає красиве і символічне свято – День танцю. Хтось може легко передати свої емоції намалювавши їх на полотні, хтось виразить свої думки написавши їх на аркуші паперу, а хтось станцює так, що перехопить усім дух й своїми рухами складе цілу розповідь.

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Історія Міжнародного дня танцю

Танець існував з початків часів: ним виконували магічні ритуали, у часи Античності за допомогою нього показували вистави, він був способом і засобом вираження найпотаємніших бажань та думок. Проте офіційне свято, присвячене танцю, доволі молоде.



Історія Міжнародного дня танцю

У 1987 році ЮНЕСКО ініціювала створення Міжнародного дня танцю. Дату свята обрали не випадково, адже 29 квітня є днем народженням видатного французького балетмейстера Жана-Жоржа Новера, теоретика танцювального мистецтва, якого ще також називають "батьком сучасного балету".

Основним меседжем свята є намагання об'єднати усі види і напрямки танцю в одну форму мистецтва. Засновники цього Дня хотіли довести, яким би не був танок: вальсом, танго чи балетом – усіх їх треба вшанувати. А тих, хто володіє цією нелегкою й красивою мовою рухів потішити професійним святом.

Найефектніші українські танцівники та хореографи

Григорій Чапкіс

Про таких людей, як Григорій Чапкіс кажуть: "Талант від Бога". От уже більше половини століття артист розвиває український танець, й навіть попри свій поважний вік не бажає покидати це мистецтво.



Відомі українські хореографи: Григорій Чапкіс / Фото 1+1

Як і будь-який професіонал, чоловік живе своєю справою й вважає, що танцювати він навчився одразу, як зробив перші кроки. За свою активну працю та величезний вклад у світ українського танцю, Чапкіс удостоєний звання Народного артиста України, а також володіє Орденом Ярослава Мудрого V ступеня.

Катерина Кухар

Прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка, Катерина Кухар, вміє змусити глядача відчути трепет від її красивих па. Артистка вважається однією із найкращих балерин Європи й виступає на сцені з такими великими постаттями світового балету як Клаудіо Ковьєлло (театр Ла Скала), Джозеф Гатті (Бостон Балет), Кер Жеремі-Луп (Паризька опера Гарньє). Катерину разом з її чоловіком, Олександром Стояновим, теж танцівником, називають найкрасивішою парою європейського балету.



День танцю 2021: відомі українські танцівники / Кадр з вистави

Кухар нагороджена почесними званнями Народної і Заслуженої артистки України та Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Балерина активно бере участь у різноманітних телепередачах і виступає членом журі у багатьох міжнародних конкурсах танцю.

Олена Шоптенко

Легенда "Танців із зірками", Олена Шоптенко, є чемпіонкою світу з латиноамериканських танців. На паркеті танцівниця не раз заворожувала аудиторію своєю гнучкістю та граційністю. Хореографиня займається танцями понад 15 років і встигла створити низку танцювальних проєктів.



Видатні хореографи і танцівники України: Олена Шоптенко / Кадр з кліпу

Зі слів Олени Шоптенко, танок для неї – це не лише покликання, це і життя. Саме у танці жінка знаходить можливість продемонструвати силу й запал, випустити своє альтер-его.

Олена Коляденко

Як заснувати й зробити популярним колектив танцю знає режисерка-постановниця та хореографиня – Олена Коляденко. Танцівниця самотужки дала життя шоу-балету Freedom, у якому вона є художньою директоркою. Завдяки старанням Коляденко, у 2004 році балет Freedom став надзвичайно успішним через постановку "Імпровізації на музику Стінга".



День танцю 2021: українські танцівники / Фото фейсбук Олени Коляденко

На чолі з хореографинею, шоу-балет став співпрацювати з відомим Cirque du Soleil і почав робити для нього постановки. До слова, Олена Коляденко є колишньою дружиною іншого танцівника і шоумена Дмитра Коляденка. Також, жінка продюсує гурт Kadnay, у якому виступає їх із Дмитром син Пилип.

Євген Кот

Ще одна зірка телепрограми "Танці із зірками" Євген Кот, у 2019 році своєю харизмою і пристрастю до танцю зміг вибороти у шоу перемогу. Окрім танців, чоловік є актором і креативним продюсером мюзиклу "Барон Мюнхгаузен".



Міжнародний день танцю 2021 / Фото з інстаграму Євгена Кота

Танцівник разом зі своєю дружиною, Наталею Татаринцевою, чемпіонкою світу з танців на пілоні та професійною гімнасткою, заснували Школу повітряної хореографії "Арт Ангар", де кожен охочий може спробувати свої сили в акробатиці.

Ілона Гвоздьова

Талантовита танцівниця Ілона Гвоздьова любить колекціонувати перемоги із різноманітних танцювальних шоу та конкурсів. У 2018 році жінка перемогла у телепроєкті "Танці з зірками", де була у парі разом з гумористом Ігорем Ласточкіним.



Знамениті танцівники України: Ілона Гвоздьова / Фото з інстаграму Гвоздьової

Хореографиня також має звання чемпіонки хіп-хопу й здобула перше місце на Чемпіонаті України з фанку. Палаючи бажанням навчати інших мистецтву танцю, Гвоздьова заснувала танцювальну студію, де особисто викладає.