Дружина Дмитра Комарова рідко публікує нові фото в мережі, але завжди на них виглядає бездоганно. Олександра має відмінний смак в одязі й постійно демонструє його.

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Осінній look Олександри Кучеренко

На особистій сторінці в інстаграмі дівчина поширила фото, на якому зображена у мальовничій осінній локації. Олександра постала перед камерою у білому гольфі та коричневому довгому пальті, яке не застібала.

Довге розкішне волосся красуня вклала у легкі локони та забрала назад. На обличчі зробила ледь помітний макіяж. Також увагу привертає червоний манікюр Кучеренко.



Осінній образ Олександри Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

Текст публікації Олександри Кучеренко:

Скільки себе пам'ятаю, завжди мала довге волосся. З перших років мого життя мама намагалася зберегти довжину моїх кіс і підрізала тільки кінчики. Складно повірити, що народилася я смуглявою брюнеткою, потім в дитсадку перетворилася на блондинку з кучерями, що повністю пояснювало моє прізвище. Потім волосся стало темно-русявим. До тепер я жодного разу не мала бажання змінити його відтінок. Хоча мене не раз запитували, якою я фарбою користуюся і як відростити таке пишне волосся.

Я завжди думала, що останнє закладено лише в генетиці. Чула навіть, що у кожної людини природно закладена своя максимальна довжина волосся, більше якої воно не відростає. Та одної гарної генетики, як виявилося, замало. Я ледь врятувала своє волосся після щоденних зачісок у той період, як стала міс. Кожного разу на модельних зйомках і телепроєктах волосся нещадно псувалося. Тоді про термозахист ніхто й не згадував. Потім знадобилося декілька років, щоб відновити пошкоджене волосся і повернути здоровий блиск та довжину. Зате тепер я вже не жалкую часу і грошей на зволожувальні маски, салонні процедури раз на місяць і, якщо маю можливість не користуватися термоприладами, то роблю зачіску без них. Наприклад, зараз перед своїми щоденними телезйомками я використовую лише лак для волосся. А ще восени зазвичай купую комплекс вітамінів, щоб підтримати красу зсередини.

Не забудьте і ви подбати про себе! Бажаю усім залишатися здоровими, красивими й волосатими.