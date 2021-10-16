Жена Дмитрия Комарова редко публикует новые фото в сети, но всегда на них выглядит безупречно. Александра имеет отличный вкус в одежде и постоянно демонстрирует его.

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Осенний look Александры Кучеренко

На личной странице в Инстаграме девушка опубликовала фото, на котором запечатлена в живописной осенней локации. Александра предстала перед камерой в белом гольфе и коричневом длинном пальто, которое не застегивала.

Длинные роскошные волосы красавица уложила в легкие локоны и забрала обратно. На лице сделала едва заметный макияж. Также внимание привлекает красный маникюр Кучеренко.



Осенний образ Александры Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

Текст публикации Александры Кучеренко:

Сколько себя помню, всегда имела длинные волосы. С первых лет моей жизни мама старалась сохранить длину моих кос и подрезала только кончики. Сложно поверить, что родилась я смуглой брюнеткой, потом в детсаду превратилась в блондинку с кудрями, что полностью объясняло мою фамилию. Потом волосы стали темно-русыми. До теперь я ни разу не имела желания изменить его оттенок. Хотя меня не раз спрашивали, какой я краской пользуюсь и как отрастить такие пышные волосы.

Я всегда думала, что последнее заложено лишь в генетике. Слышала даже, что у каждого человека естественно заложена своя максимальная длина волос, больше оно не отрастает. Но одной хорошей генетики, как оказалось, мало. Я едва спасла свои волосы после ежедневных причесок в тот период, как стала Мисс. Каждый раз на модельных съемках и телепроектах волосы нещадно портились. Тогда о термозащите никто и не вспоминал. Затем потребовалось несколько лет, чтобы восстановить поврежденные волосы и вернуть здоровый блеск и длину. Зато теперь я уже не жалею времени и денег на увлажняющие маски, салонные процедуры раз в месяц и, если имею возможность не пользоваться термоприборами, то делаю прическу без них. Например, сейчас перед своими ежедневными телесъемками я использую только лак для волос. А еще осенью обычно покупаю комплекс витаминов, чтобы поддержать красоту изнутри.

Не забудьте и вы позаботиться о себе! Желаю всем оставаться здоровыми, красивыми и волосатыми.