Жена путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко для съемок нового интервью с украинской певицей выбрала безупречный образ. В кадре она предстала в элегантном черном костюме стоимостью почти в 13 тысяч гривен.

Обладательница титула "Мисс Украина 2016" уверенно покоряет украинское телевидение и шоу-бизнес. Еще до получения диплома магистра журналистики она начала успешную телекарьеру и успела взять интервью у многих знаменитостей. Для съемок нового выпуска она надела сдержанный и изысканный наряд.

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Элегантный образ Александры Кучеренко

Перед камерами 23-летняя жена Дмитрия Комарова появилась в костюме черного цвета – жакете приталенного кроя с боковыми вырезами и с длинной бахромой и укороченных брюках. Его ведущая соединила с нюдовым топом с откровенным декольте и туфлями-лодочками на невысоких каблуках. Стоимость такого костюма от украинско-испанского бренда составляет почти 13 тысяч гривен – более 3,5 тысяч гривен за штаны и 9 тысяч гривен за стильный жакет.

Элегантный наряд сделал акцент на хрупкой фигуре Александры Кучеренко – стройной талии и длинных ножках. Свой образ она подчеркнула лаконичной цепочкой и нежным макияжем с матовой помадой розового цвета. Роскошный аутфит дополнили легкие голливудские локоны.

"Сегодня в "33 за 3" снимаю одну из моих самых любимых украинских певиц. Вскоре в эфире", – поделилась красавица в инстаграм-сторис.



Александра Кучеренко в костюме за 13 тысяч гривен / Фото Instagram / @aakucherenko