Дружина Дмитра Комарова показала, як відпочила в Греції: ефектні фото

Дружина відомого мандрівника Дмитра Комарова провела відпустку в Греції, яка цього року стала одним з найпопулярніших туристичних напрямків. Олександра Кучеренко зачарувала першими фото й поділилась враженнями від поїздки.

23-річна "Міс Україна-2016", як і її зірковий чоловік, не виносить особисте життя на публіку. Так, невідомо, як давно Олександра Кучеренко відпочивала на морському узбережжі й чи був з нею Дмитро Комаров. Однак титулована красуня натякнула, що подорожувала не одна.

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Так, знаменитість встигла побувати на грецькому острові Ідра, куди українські туристи потрапляють рідко. Це й не дивно, адже Ідра – тихий і автентичний куточок серед моря. На острові навіть заборонений будь-який колісний транспорт, лише коні, осли й морське таксі в порту.

Тут кожна сходинка, двері, лавочка – ідеальна фотолокація. Кожен будинок – це історія і прикраса острова. Тут життя йде мирно і неспішно,

– поділилась Олександра Кучеренко.

У мережі вона показала фото з однієї прогулянки, під час якої встигла обійти чи не всі пам'ятки острова. Для виходу дружина Дмитра Комарова обрала комплект total white – мінішорти та футболку з аплікацією з дрібних морських черепашок.

Олександра Кучеренко в Греції / Фото з інстаграму дружини Дмитра Комарова

Олександра Кучеренко в Греції / Фото з інстаграму дружини Дмитра Комарова