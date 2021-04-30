Олександра Кучеренко для багатьох українських модниць є прикладом стильної жінки. Вона постає перед камерами у красивих образах, демонструє бездоганний смак в одязі під час зйомок. Значну увагу приділяє й повсякденному вбранню, яке обирає для прогулянок.

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Весняний look Олександри Кучеренко

Дівчина теплого сонячного дня позувала у красивому весняному парку. Олександра зображена на фото в обтислих світлих джинсах, білій кофті та подовженому піджаку яскравого рожевого кольору. Струнку талію кохана Комарова підкреслила за допомогою чорного пояса.

Весняний аутфіт Олександри доповнювала маленька рожева сумочка, яку вона тримала на плечі. Довге розкішне волосся журналістка акуратно вклала та забрала набік. На обличчі вона зробила легкий повсякденний макіяж з коричневою помадою на губах.



Весняний образ дружини Дмитра Комарова / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

Такий варіант образу для прогулянки сподобався прихильницям зіркової дружини. В коментарях вони засипають її компліментами.