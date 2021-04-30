Александра Кучеренко для многих украинских модниц – пример стильной женщины. Она предстает перед камерами в красивых образах, демонстрирует безупречный вкус в одежде во время съемок. Значительное внимание уделяет и повседневному наряду, который выбирает для прогулок.

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Весенний look Александры Кучеренко

Девушка теплого солнечного дня позировала в красивом весеннем парке. Александра изображена на фото в обтягивающих светлых джинсах, белой кофте и удлиненном пиджаке яркого розового цвета. Стройную талию возлюбленная Комарова подчеркнула с помощью черного пояса.

Весенний аутфит Александры дополняла маленькая розовая сумочка, которую она держала на плече. Длинные роскошные волосы журналистка аккуратно уложила и забрала набок. На лице она сделала легкий повседневный макияж с коричневой помадой на губах.



Весенний образ жены Дмитрия Комарова / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

Такой вариант образа для прогулки понравился поклонницам звездной жены. В комментариях они засыпают ее комплиментами.