Дружина Дмитра Комарова похизувалась фігурою в стильному образі: фото

Дружина мандрівника Дмитра Комарова й телеведуча Олександра Кучеренко поділилась із шанувальниками новим фото. Вона продемонструвала сміливий образ у яскравому вбранні.
Українська телеведуча Олександра Кучеренко поділилась новим фото на особистій сторінці. Вона добре знається на трендах, а тому завжди підкорює мережу стильними аутфітами.
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Образ Олександри Кучеренко
Дружина Дмитра Комарова позувала у Маріїнському парку в Києві. Вона постала перед камерою в яскравому жовтому костюмі, що складався з кроп-топа та стильних штанів. Таке вбрання вдало підкреслило бездоганну фігуру Олександри Кучеренко.
Зверху зірка одягнула бузково-білий смугастий жакет. Елегантний образ вона доповнила білою сумочкою та тендітним ланцюжком з підвіскою на шиї.
Олександра Кучеренко розпустила довге волосся та вклала його прямими хвилями. На обличчі телеведуча зробила макіяж. Вона підкреслила очі тонкими стрілками й тінями, а губи нафарбувала пудровою помадою.
Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму зірки
Шанувальників підкорив новий образ дружини відомого мандрівника. Своїми враженнями вони поділилися в коментарях під фото.
- "Розкішна і чарівна";
- "Гарна";
- "Божественно красива";
- "Неперевершена красуня";
- "Дуже мила".