Настя Коротка кілька місяців тому народила сина в США. Зараз увесь час вона проводить з дітьми, а тревел-блогер залишається в Україні.

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Новорічне фото дружини Андрія Бєднякова

Оскільки Настя доглядає дітей, приділяє їм максимум своєї уваги, то часу на соцмережі не залишається. Тому новорічні фото дівчини з'явилися в соцмережах лише 5 січня. На світлині Коротка з дітьми зображені, позуючи у святковій локації: біля ялинки, каміна, посеред коробок з подарунками.

Хоча зіркова матуся усміхається, але в очах видно втому. Донька Ксенія ніжно обіймала Настю, а маленького сина Остапа вона тримала на руках.

На цьому фото замість коробок мав сидіти наш тато та щиро усміхатись, тримаючи на руках Остапа!Але це в ідеальному світі, в якому ми більше не живемо! А в нашому реальному світі ми не скаржимось, просто чекаємо. Як сказала мені подруга: "Я не бажаю нам перемоги, навіщо бажати того, що й так станеться". З Новим роком, любі! Так, я знаю, що вже 5 січня! Просто, як би так м'яко сказати? Я трішки за***лась,

– написала Коротка.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Андрій Бєдняков прокоментував публікацію дружини. Звісно, не обійшовся без гумору: "Замість коробок" – так мене ще ніхто не називав".

Нагадаємо, Андрій родом з Маріуполя. Те, що окупанти зробили з його рідним містом, неможливо сприймати без сліз. Напередодні Нового року ведучому надіслали відео, на якому видно, що російські окупанти знесли його дім. У дев'ятиповерховій панельці була квартира батьків Бєднякова.