Америка пропонує українцям програму Uniting for Ukraine (U4U), яка передбачає в'їзд за спрощеною процедурою, соціальну підтримку, фінансову допомогу та медичне страхування. Однак Настя Коротка документи на неї не оформлювала, бо вважає це нечесним.

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Чому Настя Коротка не захотіла бути біженкою у США

Ми вирішили не брати ніяку допомогу. По-перше, це нечесно, тому що в нас є гроші, є збереження, на які ми можемо дозволити собі поки що жити. Це не чесно, що ми будемо брати допомогу у країни, яка допомагає людям, які потребують допомоги. Тобто ми в когось забираємо тисячу доларів на місяць, хоч маємо кошти жити. Це нечесно,

– прокоментувала Настя Коротка.

Крім того, подавшись на програму U4U, ведуча не мала б права виїжджати з країни протягом двох років, а зустрітися з Андрієм Бєдняковим вона хоче не 2024, а вже найближчим часом.

Однак жити у США дорого навіть Насті Короткій. За квартиру з вітальнею і двома спальнями вона платить 5 тисяч доларів на місяць, а ціни на яйця зводять її з розуму.

"Тут є будь-який спектр – можна дешево жити, по-середньому, а можна шарашити на повну. Звичайно, це все одно дорожче (ніж в Україні, – 24 канал), і коли я порівнюю, скільки коштують яйця, я офігіваю. Тут яйця за 4 бакси", – пожартувала акторка.

Настя Коротка з Бєдняковим і донькою Ксенією / Фото з інстаграму акторки

До речі, шоумен Анатолій Анатоліч, на відміну від сім'ї Бєднякова, оформлював тимчасовий захист у Франції, куди приїхав на "гелендвагені". Він отримував близько двох тисяч євро на трьох дітей і чотирьох дорослих, жив безкоштовно у подружжя французів і раз на тиждень отримував продукти. Однак у березні сім'я з кінцями повернулася додому під Київ.