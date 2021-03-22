Дружина Брюса Вілліса зворушливо привітала актора з 12 річницею шлюбу: фото
Відоме подружжя акторів Брюса Вілліса та Емми Хемінг-Вілліс святкують 12 річницю шлюбу. З нагоди гучної дати дружина зірки привітала його зворушливим дописом.
Джерело:інстаграм Емми Хемінг-Вілліс
Знамените подружжя акторів Брюса Вілліса та Емми Хемінг-Вілліс 12 років тому освідчились одне одному в коханні. З нагоди річниці Емма привітала чоловіка зі святом та оприлюднила чуттєвий допис.
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Емма Хемінг-Вілліс привітала з річницею шлюбу
Акторка поділилась зворушливим фото з чоловіком. На світлині подружжя усміхається та позує в обіймах. Під фото Емма присвятила чуттєві слова Брюсові з нагоди нікелевого весілля. Вона зауважила, що не всі роки спільного життя були щасливими, але в цьому і полягає шлюб.
"Я дійсно кохаю цього хлопця до місяця і назад! Хоча були часи, коли я з задоволенням висадила б його на місяці й повернулася б на землю одна. Адже такий вигляд і мають 12 років шлюбу, вірно? У нас було багато фантастичних зльотів і сумовитих падінь. Але він – абсолютно мій чоловік. Немає нікого, з ким би я хотіла пройти через цю божевільну річ, яка називається шлюбом, крім нього. Він – моя сім'я. Він і дав мені сім'ю, а також багато іншого. Я мріяла про нього і кохаю його до глибини душі. З 12-річчям, мій солодкий", – написала Емма Хемінг-Вілліс.
Шанувальники доєдналися до привітань з нагоди річниці шлюбу:
- Обожнюю вас;
- З річницею;
- Найкраща ода чоловікові, яку я коли-небудь читала;
- Ви неймовірна пара;
- Це так прекрасно;
- Дуже щирий допис.
Шлюб Брюса Вілліса та Емми
- Брюс Вілліс та Емма Хемінг одружилися 2009 року.
- У подружжя народилось двоє доньок. Брюс та Емма виховують 8-річну Мейбл і 6-річну Евелін.
- Два роки тому подружжя повторно обмінялися обітницями.
- Пара добре дружить із колишньою коханою Вілліса – Демі Мур. Наприклад, Брюс запросив модель на день народження Емми.
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